Les personnes LGBTQIA+ confrontées à une hausse des violences en Belgique

Les organisations de défense des droits LGBTQIA+ ont constaté en 2025 une augmentation des violences et des discours haineux en Belgique, dans un contexte de polarisation accrue et de recul de l’acceptation chez les jeunes, selon le rapport annuel 2026 de l’organisation européenne ILGA-Europe, publié jeudi.

La société civile belge fait état d’une hausse des violences à motivation homophobe ou transphobe par rapport aux années précédentes. Les associations signalent notamment une multiplication des guets-apens organisés via des applications de rencontre, des attaques contre des lieux LGBTQIA+ ainsi qu’un harcèlement accru au travail et sur les réseaux sociaux. Malgré ces incidents, seulement 14% des victimes signalent les faits à la police, souligne le rapport.

Cette violence semble aller de pair avec un recul de l’acceptation chez les jeunes. Une étude du Jeugdonderzoeksplatform publiée en avril 2025 en Flandre montre que les élèves de 16 à 18 ans sont nettement moins tolérants envers les personnes lesbiennes et gays qu’en 2018 ou 2013. Un élève sur cinq estime désormais qu’une agression contre une personne homosexuelle peut être acceptable, contre moins d’un sur dix en 2018.

Le rapport met toutefois en évidence certaines évolutions positives. Le nombre de centres spécialisés en soins liés à la transition de genre est passé de deux à six en Belgique, même si les délais d’attente restent compris entre un et quatre ans.

Une étude nationale publiée fin novembre par l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) indique que les personnes transgenres et non binaires font état d’une augmentation des violences et discriminations ainsi que d’une détérioration de leurs conditions de vie.

Selon ILGA-Europe, la Belgique reste néanmoins l’un des pays européens disposant d’un cadre juridique relativement protecteur pour les personnes LGBTQIA+, même si elle n’échappe pas à la polarisation observée ailleurs en Europe.

Belga