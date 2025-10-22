Les négociateurs réunis pour discuter de “l’offre finale” de David Leisterh

Les négociateurs du MR, du PS, des Engagés, de Groen, de l’Open VLD et de Vooruit ont reçu le document de David Leisterh en début d’après-midi pour avoir le temps de l’analyser avant d’entrer en plénière. D’après nos informations, plusieurs partis formuleront des remarques et demanderont à approfondir certains points.

► Vidéo | 500 jours sans gouvernement en 5 minutes

Le formateur bruxellois (MR) avait annoncé hier mardi qu’il transmettrait une “Best And Final Offer”, à l’issue de la réunion durant laquelle il fut question de fiscalité et où les échanges ont été tendus, à entendre certaines sources dans l’entourage des négociateurs MR, Engagés, PS; Groen, Vooruit et Open Vld. Selon certaines sources, il y a eu des “étincelles”. Plusieurs partis pointent le doigt en direction des libéraux. Toutes nos propositions sont immédiatement rejetées, alors que Standard & Poor’s demande également de tenir compte des recettes, a-t-on entendu dire en substance à l’issue de la réunion.

Comme la veille, au sujet des Plans Pluriannuels d’Investissements à établir pour Bruxelles Mobilité, la STIB et la Société Régionale du Logement de Bruxelles (SLRB) la réunion qui a duré quelque 5 heures a permis à chacun de s’exprimer sur le dossier de la fiscalité, mais sans déboucher, semble-t-il sur une synthèse. Les dossiers de l’Économie et de l’Emploi n’ont quant à eux pas été abordés, contrairement à ce qui avait été indiqué.

► Lire aussi | Négociations bruxelloises : David Leisterh fera ce mercredi une “offre à prendre ou à laisser”

“Tout n’a pas ecore été discuté”

Il en résulte un scepticisme que certains ont du mal à cacher au sujet de la dernière offre finale que David Leisterh entend déposer. “David Leisterh veut augmenter la pression et présenter une offre définitive le plus rapidement possible. Mais comment est-ce possible si l’on ne sait pas exactement où se situent les lignes rouges ?” “Il veut faire une dernière offre alors que tout n’a pas encore été discuté. Il n’y a pas de méthode et il n’y a pas de conclusions“, a-t-on entendu.

Il a également été question du remplacement du ministre bruxellois des Finances Sven Gatz (Open Vld). Le nouveau président de l’Open Vld, Frédéric De Gucht entend toujours passer par une motion de censure constructive prévue à l’article 36 de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises, en se contentant de la signature des députés néerlandophones de Groen, de l’Open VLD, de Vooruit, et de … la N-VA. Mais la pilule reste difficile à avaler pour plusieurs potentiels partenaires d’un accord budgétaire, non seulement le PS, mais aussi, côté néerlandophone, Vooruit et Groen.

Les six partis ont entamé leurs échanges il y a un mois pour tenter de s’accorder sur un projet de budget pour 2026 et sur un plan pluriannuel permettant d’engranger 1 milliard d’euros d’économies d’ici 2029.

► Tous nos articles sur la formation bruxelloise

Il n’y a toujours pas d’accord entre les participants sur une version de tableau budgétaire définitive. MR et PS avancent des chiffres différents sur la manière d’aboutir à un milliard d’économies d’ici 2029, selon ce qui a été convenu entre les six.

Les six partis s’étaient revus en réunion plénière jeudi dernier, une première depuis une dizaine de jours. Cette réunion avait été précédée d’échanges bilatéraux autour du troisième tableau budgétaire du formateur David Leisterh (MR) présenté il y a un peu plus de dix jours.