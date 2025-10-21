Négociations bruxelloises : David Leisterh fera ce mercredi une “offre à prendre ou à laisser”

Alors que les discussions semblaient à nouveau sur les rails pour la mise sur pied d’un budget bruxellois – devant ensuite mener à la formation d’un gouvernement – elles ont à nouveau bloqué au niveau de la fiscalité. Selon nos informations, la réunion de ce mardi portant sur ce chapitre a été fort tendue.

À la veille du 500e jour sans gouvernement bruxellois, la séance de ce mardi était consacrée à des échanges sur la fiscalité, mais les divergences entre les partis n’ont pas pu être levées. Le formateur David Leisterh nous confirme qu’il fera demain une “ultime proposition” pour tenter de rapprocher les divergences et arracher un accord sur l’ensemble de son projet budgétaire.

Pour rappel, le MR, le PS, Les Engagés, Groen, l’Open VLD et Vooruit cherchent depuis plus de quatre semaines à trouver un milliard d’euros pour renflouer le budget bruxellois : 750 millions d’euros d’économies, 250 millions d’euros de nouvelles recettes.

La fiscalité coince

Comme la veille, au sujet des Plans Pluriannuels d’Investissements à établir pour Bruxelles Mobilité, la STIB et la Société Régionale du Logement de Bruxelles (SLRB) la réunion qui a duré quelque 5 heures a permis à chacun de s’exprimer sur le dossier de la fiscalité, mais sans déboucher, semble-t-il sur une synthèse.

Les dossiers de l’Économie et de l’Emploi n’ont quant à eux pas été abordés, contrairement à ce qui avait été indiqué.

Il en résulte un scepticisme que certains ont du mal à cacher au sujet de la dernière offre finale que David Leisterh entend déposer.

La question Sven Gatz

En parallèle, les négociateurs ont également parlé du remplacement de Sven Gatz (Open VLD) qui souhaite démissionner de son poste de ministre du Budget. Deux visions s’affrontent : les partis francophones souhaitant passer par l’article 35 de la loi spéciale sur les institutions bruxelloises prévoyant un vote de l’ensemble du Parlement régional – ceux-ci étant même prêts à convoquer une séance plénière pour vendredi – alors que Frédric De Gucht, président de l’Open VLD, continue de privilégier l’article 36 avec une motion de défiance qui ne serait réservée qu’aux seuls partis néerlandophones.

Selon plusieurs sources, l’Open VLD serait finalement prêt à faire usage de l’article 35, ce qui devrait mener à l’officialisation de la démission du ministre du Budget ce vendredi.

Mercredi, les négociateurs se réuniront en soirée.

BX1 – Photo : Belga

■ Les explications de Fabrice Grosfilley dans le journal de 18h