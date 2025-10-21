Formation bruxelloise : les négociations se poursuivent ce mardi autour de la fiscalité, de l’économie et de l’emploi

Les six partis engagés à Bruxelles dans une négociation pour tenter de s’entendre sur un projet de budget pour la Région-capitale se sont réunis durant un peu plus de six heures lundi après-midi et dans la soirée.

Ils se sont une nouvelle fois penchés sur les Plans Pluriannuels d’Investissements (PPI) a établir pour la STIB, Bruxelles Mobilité et la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB).

Il ressort de quelques échos de la réunion que celle-ci a permis à tout le monde de (re)faire valoir son point de vue, mais guère plus. Mardi, les négociateurs se reverront à partir de 10h00 jusqu’en début d’après-midi autour des thèmes de la Fiscalité, de l’Economie et de l’Emploi.

A son arrivée au BIP, lundi après-midi, le formateur David Leisterh n’avait pas caché son souhait de voir les discussions aboutir cette semaine Il n’y a toujours pas d’accord entre les participants sur une version de tableau budgétaire définitive. MR et PS avancent des chiffres différents sur la manière d’aboutir à un milliard d’économies d’ici 2029, selon ce qui a été convenu entre les six.

> Formation bruxelloise : ce sera une semaine de vérité, affirme David Leisterh

Belga