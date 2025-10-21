Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

Formation bruxelloise : les négociations se poursuivent ce mardi autour de la fiscalité, de l’économie et de l’emploi

Les six partis engagés à Bruxelles dans une négociation pour tenter de s’entendre sur un projet de budget pour la Région-capitale se sont réunis durant un peu plus de six heures lundi après-midi et dans la soirée.

Ils se sont une nouvelle fois penchés sur les Plans Pluriannuels d’Investissements (PPI) a établir pour la STIB, Bruxelles Mobilité et la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB).

Il ressort de quelques échos de la réunion que celle-ci a permis à tout le monde de (re)faire valoir son point de vue, mais guère plus.  Mardi, les négociateurs se reverront à partir de 10h00 jusqu’en début d’après-midi autour des thèmes de la Fiscalité, de l’Economie et de l’Emploi.

A son arrivée au BIP, lundi après-midi, le formateur David Leisterh n’avait pas caché son souhait de voir les discussions aboutir cette semaine  Il n’y a toujours pas d’accord entre les participants sur une version de tableau budgétaire définitive. MR et PS avancent des chiffres différents sur la manière d’aboutir à un milliard d’économies d’ici 2029, selon ce qui a été convenu entre les six.

> Formation bruxelloise : ce sera une semaine de vérité, affirme David Leisterh

Belga

Lire aussi :

Partager l'article

21 octobre 2025 - 07h22
Modifié le 21 octobre 2025 - 07h22
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales