Formation bruxelloise : ce sera une semaine de vérité, affirme David Leisterh

Les six partis engagés à Bruxelles dans une négociation pour tenter de s’entendre sur un projet de budget pour la Région-capitale se sont retrouvés en réunion plénière lundi après-midi. A son arrivée au BIP, le formateur David Leisterh n’a pas caché son souhait de voir les discussions aboutir cette semaine

Il n’y a toujours pas d’accord entre les participants sur une version de tableau budgétaire définitive. MR et PS avancent des chiffres différents sur la manière d’aboutir à un milliard d’économies d’ici 2029, selon ce qui a été convenu entre les six.

La discussion de lundi porte, selon le formateur MR David Leisterh, sur Bruxelles Mobilité, la STIB et la SLRB (société régionale du logement). Il y a deux semaines, les échanges sur les Plans Pluriannuels à établir pour ces acteurs avaient débouché sur un constat de désaccord.

Cette semaine est l’heure de vérité. Je n’entends plus traîner“, a déclaré le formateur libéral à l’entame des travaux du jour.

On peut avoir un accord cette semaine si tout le monde le veut“, a soutenu de son côté le chef de file des Engagés bruxellois, Christophe De Beukelaer.

Elke Van den Brandt (Groen) dit quant à elle être “d’accord pour avancer” et “très légèrement optimiste“.

Les six partis s’étaient revus en réunion plénière jeudi dernier, une première depuis une dizaine de jours. Cette réunion avait été précédée d’échanges bilatéraux autour du troisième tableau budgétaire du formateur David Leisterh (MR) présenté il y a dix jours.

Belga – Photo : Belga

20 octobre 2025 - 16h40
Modifié le 20 octobre 2025 - 16h40
 

