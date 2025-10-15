Formation bruxelloise : les contacts bilatéraux se poursuivent

Ces contacts seront poursuivis mercredi et jeudi matin.

Le formateur bruxellois David Leisterh (MR) a procédé mardi depuis 13h00 et jusque dans la soirée à des échanges bilatéraux après avoir analysé les observations et réactions des six partis engagés dans des discussions budgétaires à Bruxelles à propos du nouveau tableau budgétaire qu’il leur avait remis jeudi dernier.

En l’état, on ne perçoit pas de signaux d’avancée significative vers une formule qui agrée toutes les parties, mais pas non plus de mouvement de décrochage d’une des formations engagées dans les discussions.

Le formateur bruxellois avait rencontré jeudi, séparément, les différents partis (MR, PS, Les Engagés, Groen, Open VLD et Vooruit) engagés dans des discussions pour tenter d’établir un budget pour l’année prochaine et un plan pluriannuel intégrant un milliard d’euros d’économies d’ici 2029. Il leur avait remis un nouveau tableau budgétaire. Les différentes formations étaient invitées à lui faire part, pour dimanche dernier, de leurs remarques après analyse approfondie.

De contacts discrets, il était ressorti que les premières réactions se présentaient à géométrie variable. David Leisterh avait annoncé mardi dernier qu’il présenterait jeudi un nouveau tableau budgétaire (le troisième du genre). À ce moment, certains commençaient à éprouver des difficultés à masquer leur impatience devant l’absence d’évolution prenant en considération les analyses des uns et des autres dans une nouvelle synthèse.

