Formation bruxelloise : David Leisterh analyse les remarques transmises sur son nouveau tableau budgétaire

Il procédera dans les prochaines heures à des contacts téléphoniques et à des échanges bilatéraux, a-t-il indiqué dimanche, sans autre commentaire.

Le formateur bruxellois David Leisterh (MR) a entamé dimanche l’analyse des observations et réactions des six partis engagés dans des discussions budgétaires à Bruxelles. Le formateur bruxellois avait rencontré jeudi, séparément, les différents partis (MR, PS, Les Engagés, Groen, Open VLD et Vooruit) engagés dans des discussions pour tenter d’établir un budget pour l’année prochaine et un plan pluriannuel intégrant un milliard d’euros d’économies d’ici 2029. Il leur avait remis un nouveau tableau budgétaire. Les différentes formations étaient invitées à lui faire part, pour ce dimanche, de leurs remarques après analyse approfondie.

De contacts discrets, il est ressorti que les premières réactions se présentaient à géométrie variable. M. Leisterh avait annoncé mardi qu’il présenterait jeudi un nouveau tableau budgétaire (le troisième du genre). Certains commençaient à éprouver des difficultés à masquer leur impatience devant l’absence d’évolution prenant en considération les analyses des uns et des autres dans une nouvelle synthèse. Dans ce contexte, les discussions de mardi dernier, axées notamment sur les plans pluriannuels d’investissement à la Stib et à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB), semblent avoir patiné.

Belga