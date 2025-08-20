Les moustiques tigres pertubent les dons de sangs de la Croix-Rouge

Les moustiques tigres ont actuellement un lourd impact sur les activités du Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique, qui lance mercredi un appel “super urgent” aux dons. Les stocks se sont en effet effondrés en quelques jours pour atteindre un niveau “très critique” et, en deux semaines, les contre-indications (et donc un refus au don) liées aux voyages et à la présence de moustiques tigres ont doublé.

Cette espèce d’insecte ne se contente en effet plus des régions tropicales. Elle s’est adaptée au climat européen et se propage notamment en France. Or, elle transporte des maladies transmissibles par le sang (chikungunya, dengue, virus du Nil occidental) pouvant avoir un impact grave pour les personnes fragiles, rappelle le Service du Sang de la Croix Rouge.

Si la mobilisation “exceptionnelle” des donneurs en début d’été a permis de constituer un stock suffisant pour tenir jusqu’à mi-août malgré les contraintes liées aux moustiques, ce n’est plus le cas. “Le stock est malheureusement très difficile à maintenir quand nous sommes frappés par une évolution épidémiologique si rapide qui nous oblige à contre-indiquer les nombreux donneurs de retour de vacances”, explique Geneviève Mathy, directrice générale du Service du Sang.

Sont ainsi pour le moment refusés au don tous les voyageurs revenant du sud de la France, mais aussi par exemple de l’Alsace, ou qui ont parcouru en voiture ces régions pour rejoindre l’Italie et l’Espagne. Toute personne ayant séjourné ou transité dans une zone à risques doit patienter minimum 28 jours avant de pouvoir donner du sang, du plasma ou des plaquettes.

Cette mesure d’écartement risque d’avoir un impact jusque fin septembre, selon le Service du Sang, qui lance donc un appel à la population, et particulièrement aux personnes en bonne santé et n’ayant pas voyagé cet été dans les régions à risques. “Les groupes sanguins négatifs sont sous extrême tension en quelques jours seulement, et particulièrement les O négatifs, très demandés par les hôpitaux”, détaille-t-on encore.

Le Service du Sang invite chaque donneur à consulter la liste actualisée des zones concernées sur le site DonneurDeSang.be avant de se rendre en collecte, afin d’éviter tout refus sur place.

■ Reportage de Vinciane Brandelet, Camille Tang Quynh, Charles Carpreau et Laurence Paciarelli