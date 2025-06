Les médecins maintiennent leur préavis de grève à l’issue de la réunion du Comité de l’assurance

L’Association belge des syndicats médicaux (ABSym) maintient son préavis de grève pour le lundi 7 juillet, a-t-elle dit lundi à Belga, à l’issue de la réunion du Comité de l’assurance de l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (Inami).

“L’ensemble du Comité de l’assurance de l’Inami est contre l’avant-projet de loi-cadre du ministre (fédéral de la Santé Frank) Vandenbroucke”, a rapporté l’ABSyM. “La réunion a duré longtemps, mais aucun amendement n’a été accepté”, a-t-elle déploré. L’ABSyM et d’autres organismes dénoncent différentes mesures de l’avant-projet de loi-cadre de M. Vandenbroucke, qui mettent en péril la qualité des soins en portant atteinte aux libertés de tous les médecins.

Les syndicats médicaux avaient déjà soumis à M. Vandenbroucke une série de propositions alternatives à cet avant-projet, mais sans succès. Pour protester contre cet avant-projet de loi-cadre porté par le ministre de la Santé, l’ABSyM a déposé un préavis de grève pour le lundi 7 juillet, avait-elle annoncé samedi matin. Celui-ci n’a pas été levé à l’issue de la réunion de ce lundi.

Les organisations dénoncent notamment le plafonnement des suppléments d’honoraires et l’éventuelle suppression du conventionnement partiel. Elles critiquent, en outre, le retrait de la convention qui ne pourrait plus se faire que “sur des motifs prévus par ou en vertu de la loi”. L’avant-projet de loi-cadre prévoit aussi de n’octroyer les différentes primes et interventions financières versées par l’Inami qu’aux seuls dispensateurs de soins conventionnés, ont-elles déploré.

Enfin, l’ABSyM s’oppose à ce que le ministre ait la possibilité d’organiser le retrait du numéro Inami. M. Vandenbroucke affirme qu’il s’agit de pénaliser les fraudeurs, mais l’association estime que cette mesure “va à l’encontre de la séparation des pouvoirs et porte atteinte à notre système démocratique”.

L’association appelle tous les médecins à rejoindre le mouvement, en laissant leurs cabinets fermés et en supprimant leurs consultations à l’hôpital. Les services d’urgence seront toutefois maintenus afin de pouvoir prendre en charge la patientèle nécessitant des soins urgents, comme l’impose la loi. La réunion du Comité de l’assurance de l’Inami devait être “le point de départ d’une discussion approfondie et bien structurée sur la réforme du modèle de convention, sur la manière dont le budget de l’assurance maladie est élaboré et contrôlé, et sur la lutte contre la fraude dans les dépenses de santé”, et ce, “conformément aux orientations et au calendrier prévus dans l’accord de coalition”, avait présenté samedi M. Vandenbroucke.

D’autres réformes et initiatives importantes étaient aussi à l’ordre du jour de la réunion.

Belga