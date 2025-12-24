Passer la navigation
Plusieurs lignes De Lijn déviées lors des matchs du Maroc

Par peur des débordements, De Lijn restreint son offre à Bruxelles lors des matchs Maroc – Mali et Zambie – Maroc, ces 26 et 29 décembre après 22h.

De Lijn dit prendre ces mesures sur base des informations des forces de l’ordre. “ La police nous a fourni des informations sur les risques potentiels de rassemblements, de célébrations spontanées ou de blocages de rues dans certains quartiers après les matchs.”

Les lignes impactées sont nombreuses : R14, R15, R24, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R40, R41, R50, R60, R81, R90, 714, 727, 728 et X60. Les lignes éviteront notamment Molenbeek, Laeken, Saint-Josse et les abords de la gare du Nord. Les déviations temporaires seront d’application dès 21h et 22h, à savoir dès la seconde mi-temps des matchs, indique la société.

Les détours exacts peuvent être consultés sur le planificateur en ligne de De Lijn. La Stib n’annonce pas de mesure similaire.

