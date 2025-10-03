Plus d’une centaine de manifestants se rassemblent devant l’ambassade d’Israël

Après un rassemblement devant le ministère des affaires étrangères, entre 100 et 200 manifestants ont pris le chemin de l’ambassade d’Israël pour protester contre l’état hébreu et pour la libération des Belges retenus en Israël, après l’interception de la flottille humanitaire cette semaine. Les manifestants ont également protesté pour “plus de justice et pour la paix”.

Cette protestation fait suite aux manifestations de jeudi, qui avaient réuni 4.000 personnes en plusieurs endroits de la capitale.

Une présence policière conséquente attendait les protestataires à Uccle. Les militants étaient fouillés à l’entrée du seul accès pour l’ambassade, par la rue Joseph Vanderlinden. Les manifestants étaient relégués à une cinquantaine de mètres de l’ambassade, protégée par des barrages et des barbelés mis en place par la police.

Dans une ambiance pacifique, les protestataires ont chanté leurs slogans habituels pro-palestiniens et certains chants à l’encontre de l’état hébreu ont également été scandés. “La défaite morale précède toujours la défaite politique“, a affirmé un des manifestants au micro devant une foule silencieuse et attentive. “La même vérité peut être dite à propos des États-Unis au Vietnam, de la France en Algérie, et du régime d’apartheid en Afrique du Sud“, a-t-il poursuivi.

Les manifestants gardaient espoir. “Nous allons triompher, car nous avons confiance et nous sommes unis pour défendre ce qui est juste“, a continué le militant au micro. “Changeons le futur ensemble, nous sommes largement dans le bon sens de l’histoire.”

Aucun heurt n’était à signaler à 19h15. La police a annoncé que l’autorisation de manifester se terminait vers 20h, et qu’elle commencerait à demander aux protestataires d’évacuer les lieux vers 21h.

