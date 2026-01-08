Les loyers des petits appartements connaissaient la plus forte hausse : “En quatre ans, le coût de la location a grimpé de 23%”

Les loyers pour les petits appartements accusent la plus forte hausse de prix, selon le baromètre annuel du groupe immobilier Dewaele, actif en Flandre et à Bruxelles.

Louer un appartement une chambre coûte désormais en moyenne 753 euros par mois, soit une augmentation de 3,8% en un an. La différence avec un appartement deux chambres, qui se loue en moyenne 881 euros par mois (+2,5%), se réduit à 128 euros.

Pour le groupe Dewaele, ce sont donc les personnes seules qui sont mises le plus sous pression sur le marché locatif. “Les petits appartements sont rares et connaissent la plus forte hausse de prix alors que les personnes seules disposent souvent de moins de ressources financières. En quatre ans, le coût de la location d’un appartement une chambre a grimpé de 23%“, souligne-t-il.

► Lire aussi | La grille indicative des loyers attaquée en justice par des propriétaires et des agents immobiliers

La hausse des loyers pour les petits appartements dépasse en outre l’inflation: les locataires perdent dès lors en pouvoir d’achat.

Le marché locatif se trouve sous pression, avec une moyenne l’an dernier de 38 candidatures par habitation disponible, selon les chiffres de Dewaele. C’est deux fois plus qu’il y a quatre ans. Dans le même temps, le nombre de locations a diminué.

Belga – Photo : Belga Image