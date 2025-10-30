La grille indicative des loyers attaquée en justice par des propriétaires et des agents immobiliers

Cinq unions professionnelles des propriétaires et des agents immobiliers ont déposé un recours contre la grille indicative des loyers à Bruxelles auprès de la Cour constitutionnelle, révèle Le Soir ce jeudi matin.

Cette grille a pour but de prévenir les loyers abusifs dans la capitale, mais selon eux cette grille ne refléterait pas le marché locatif bruxellois et serait obsolète. Ils demandent donc que cette grille soit revue et adaptée aux loyers réels actuels.

Annoncé depuis juin, le recours aura finalement été introduit à quatre jours de la fin du délai légal.

BX1 – Photo : Belga