Les lieux de prostitution et commerces fermés la nuit dans le Quartier Nord dès le 1er avril

Cette mesure, qui s’applique dans un premier temps pour une durée de trois mois, s’inscrit dans le cadre d’un plan de sécurité pour les quartiers situés à proximité de la gare du Nord à Bruxelles. “Étant donné l’aggravation des problèmes de sécurité qui se posent dans le Quartier Nord, nous ne pouvions pas rester passifs. Il était grand temps d’agir pour rendre les nuits calmes et apaisées aux habitants”, a récemment expliqué le bourgmestre de Schaerbeek Martin de Brabant (MR).

Ces quartiers sont le théâtre de trafic et de consommation de drogues, notamment de crack et d’héroïne. Certains commerces serviraient également de relais pour blanchir l’argent issu du trafic.

Les autorités ont par ailleurs annoncé la prolongation de l’interdiction de vente et de consommation d’alcool sur la voie publique, ainsi que le renforcement de la présence policière.

Selon l’Union belge des travailleurs et des travailleuses du sexe Utsopi, ceux-ci perdront une grande partie de leurs revenus en raison de cette fermeture forcée.

Belga