Les libéraux recalent l’idée du budget à six, l’Open VLD pose ses conditions pour négocier sans la N-VA

David Leisterh (MR) et Frédéric De Gucht (Open VLD) refusent un budget sans nouvel accord de gouvernement et conditionnent toute coalition à un engagement écrit du fédéral.

David Leisterh (MR) et Frédéric De Gucht (Open VLD), ont livré, dans un entretien croisé au Soir, leur position sur la crise politique bruxelloise qui dure depuis plus de quinze mois. Les deux partis veulent avancer ensemble.

Les deux libéraux refusent l’idée d’un budget régional négocié à six partis (MR-PS-Engagés-Vooruit-Groen-CD&V) sans accord global. Pour David Leisterh, “un budget est le bras armé d’un gouvernement“. Le libéral refuse de donner un blanc-seing au gouvernement sortant, d’autant que le MR resterait dans l’opposition.

Frédéric De Gucht se dit toutefois prêt à entrer en négociation sans la N-VA, mais seulement avec “un feu vert de Bart De Wever“. “C’est possible seulement s’il y a un accord écrit et signé par le gouvernement fédéral“, précise-t-il. “Moi, je ne rentre pas dans un gouvernement qui ne comporte pas l’engagement écrit du fédéral, comme de la Flandre et de la Wallonie, à soutenir les politiques qui seront projetées“.

En l’absence d’avancée, les deux responsables n’excluent pas des élections: “Il peut y avoir une version accélérée du retour aux urnes en quatre mois, nous avons étudié cela techniquement“, assure David Leisterh.

La rédaction – Photo : Belga Image