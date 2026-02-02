Les lauréats du Prix de composition Sabam invités à écrire une oeuvre originale inspirée

La Sabam, société de gestion de droits pour les auteurs, compositeurs et éditeurs, dévoilait vendredi les six lauréats de son Prix de Composition, lequel consiste cette année en une commande de composition passée à de jeunes diplômés d’un conservatoire belge.

Cette initiative qui connaît en 2026 sa 3e édition s’adresse aux jeunes talents musicaux, diplômés en master d’établissements d’enseignement supérieur ayant obtenu la meilleure note, et au moins la distinction, en composition. Chaque lauréat composera une courte œuvre originale pour piano d’environ cinq minutes, inspirée par la pièce The Oriole and the Lark (Le Loriot et l’Alouette, 1921) du compositeur belge Lodewijk Mortelmans.

Les nouvelles compositions formeront une série de variations uniques, chacune portant une signature artistique affirmée. Leur interprétation est prévue lors de la remise des prix en janvier 2027.

