Les journées de la Forêt de Soignes de retour à travers les trois Régions du pays

La Forêt de Soignes sera mise à l’honneur le 17 mai prochain, au sein du Domaine régional Solvay à La Hulpe. L’évènement marquera le début d’une série de trois journées consacrées à ce patrimoine forestier reconnu par l’Unesco. Des activités seront également organisées le 30 mai au sein du Parc Tournay Solvay de Boitsfort, ainsi que le 18 octobre au Bosmuseum de Groenendael et à l’Arboretum de Tervueren.

Dimanche prochain dès 10h30, le Domaine Solvay et la réserve naturelle du Nysdam ouvriront leurs portes autour d’un programme de balades guidées, d’animations, ainsi que de rencontres avec des gestionnaires de la forêt de Soignes et des associations partenaires. Les stands seront positionnés à quelques minutes à pied de l’entrée principale du domaine, entre l’étang Rond et l’étang de la Longue Queue.

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À cette occasion sera par ailleurs inauguré le “Grand Bioblitz de la forêt de Soignes”, en présence notamment de la ministre wallonne de la Nature, Anne-Catherine Dalcq. Cette initiative vise à établir un recensement citoyen de la biodiversité existante au sein de la forêt de Soignes, à l’aide de l’application “ObsIdentify”. Lors de l’évènement, des naturalistes et des soigneurs bénévoles seront présents pour accompagner les participants dans leurs premières observations de terrain.

Le 30 mai à Boitsfort, une journée festive sera au programme, à l’occasion du 40e anniversaire de l’asbl Tournesol, qui œuvre dans le domaine de l’initiation à l’écologie. L’évènement sera notamment rythmé par un concert en forêt, la présence d’une fanfare, un spectacle et divers parcours guidés.

Enfin, le 18 octobre, l’Arboretum de Tervueren et le Bosmuseum de Groenendael ouvriront leur portes au public lors de journées portes-ouvertes. Les visiteurs auront également l’occasion de découvrir l’écoduc qui relie les deux moitiés de forêt séparées par le ring, afin d’aider la faune locale à traverser cet axe de circulation.

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Belga