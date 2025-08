Les hôtels développent des stratégies pour s’affranchir des plateformes

Alors que plus de 10.000 hôtels européens lancent une action en justice contre Booking.com pour ses pratiques jugées anticoncurrentielles, les hôteliers bruxellois prennent les devants.

Depuis l’interdiction des clauses de parité tarifaire en Belgique (2018), plusieurs établissements de la capitale développent des stratégies pour attirer les clients vers leurs propres sites. À Bruxelles, des hôtels comme The Hoxton, The Dominican ou encore Meininger proposent des avantages exclusifs pour les réservations directes : petits-déjeuners offerts, check-in anticipé, annulation flexible ou réductions garanties.

Certains investissent aussi dans la publicité en ligne, comme The Hotel Brussels, qui utilise Google pour rediriger les voyageurs directement vers son site, avec des résultats déjà visibles sur le volume de réservations. “Google est la plateforme la plus connue, donc évidemment on est présents là où les clients cherchent”, affirme Willem Van Der Zee, directeur général de The Hotel.

Si les plateformes restent utiles, de plus en plus d’hôtels bruxellois veulent reprendre la main sur leurs tarifs et leur relation client, un mouvement désormais bien lancé dans toute l’Europe.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Frédéric De Heneau et Laurence Paciarelli