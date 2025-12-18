Une école de création de jeux de société fait sa première rentrée à Bruxelles
Saviez-vous qu’il existe désormais à Bruxelles une véritable “école de création de jeux de société”? Le secteur est très dynamique. Rien que cette année, un Bruxellois est parvenu à faire produire trois de ses créations ludiques.
“C’est beaucoup de travail entre la première idée et le produit final. On va passer par plein d’étapes. On va avancer puis reculer, on va écouter beaucoup les retours des gens quand on fait des tests”, explique Thierry Saeys, créateur de jeux de société.
- Un reportage de Romain Vandenheuvel – Frédéric De Henau