Agences locales pour l’emploi : une aide précieuse perdue pour les écoles
Conséquence de la réforme des allocations de chômage: certains chercheurs d’emploi ne pourront plus travailler via les ALE, les Agences locales pour l’emploi. Les conditions sont devenues plus strictes, et à Bruxelles, près de 1.400 emplois ainsi prestés seront perdus. Exemple dans une école qui recourt aux travailleurs ALE pour engager des éducateurs.
■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Nicolas Scheenaerts et Stéphanie Mira