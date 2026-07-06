Les hêtres de la forêt de Soignes révèlent les températures des siècles passés en Belgique

Une étude internationale menée par l’université de Gand et publiée dans la revue scientifique Science Advances révèle que les cernes de croissance des hêtres de la forêt de Soignes pourraient aider à déterminer les températures des siècles passés en Belgique et en Europe occidentale.

Les chercheurs gantois démontrent, à travers leur étude, que les hêtres gardent la trace des printemps et des étés chauds dans leur bois. En particulier, la densité du bois formé à la fin de la saison de croissance est fortement corrélée aux températures relevées entre mai et septembre : plus cette période est chaude, plus le bois est dense.

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Cela fait des hêtres de la forêt de Soignes, selon les responsables de l’étude, de véritables thermomètres naturels. “Lorsque nous observons un cerne de croissance, nous examinons en réalité les conditions météorologiques d’une année précise”, explique Louis Verschuren, du laboratoire UGent-Woodlab. Selon lui, ces arbres sont non seulement emblématiques, mais constituent aussi de véritables archives climatiques.

Jusqu’à présent, ce type de reconstitution climatique reposait principalement sur des conifères issus de zones montagneuses froides ou de régions septentrionales. Les feuillus, comme les hêtres, étaient moins souvent utilisés, car la structure de leur bois est plus complexe à interpréter. Les chercheurs sont désormais parvenus à surmonter cet obstacle grâce à la micro-tomodensitométrie (micro-CT) et à l’analyse d’images assistée par intelligence artificielle.

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Comme les relevés de température fiables en Belgique ne remontent qu’à 1833, les arbres anciens permettent de remonter plus loin dans le temps. Les chercheurs affirment que cette étude ouvre la voie à une reconstitution des températures estivales année par année. En analysant du bois de hêtre issu de contextes historiques et archéologiques, il pourrait même être possible de retracer ces données sur plus de 2.000 ans.

Belga