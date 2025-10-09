Les flexi-jobs toujours en hausse au premier trimestre 2025

Les flexi-jobs ont continué de prendre de l’ampleur au premier trimestre 2025. Tous les secteurs évalués, auxquels s’ajoute pour la première fois celui de la pêche maritime, contribuent à cette hausse, selon les données de l’Office national de Sécurité sociale (ONSS), publiées jeudi.

Tant le nombre effectif de flexi-jobs (182.229 contre 152.840 au T1 2024) que le nombre de travailleurs flexi occupés (157.681 contre 131.349) ont augmenté pendant les trois premiers mois de l’année. Ce qui se traduit logiquement par une croissance du volume de travail en équivalent temps plein (ETP) de quelque 24%. L’horeca est toujours en tête du classement, avec 72.311 flexi-jobs et 5,9% d’ETP en plus par rapport au premier trimestre 2024. Il est suivi par le travail intérimaire (55.828 emplois — +33,2% ETP), catégorie qui concerne toutefois différents secteurs via les agences d’intérim.

Au premier trimestre 2025, 36% du volume de travail presté dans ce cadre l’a été auprès d’employeurs de l’horeca et 36% dans le commerce de gros et de détail. Ce dernier secteur arrive d’ailleurs en troisième position et loin devant les autres, avec 30.980 flexi-jobs et +18,9 ETP. Introduits au deuxième trimestre 2024, le secteur de la garde d’enfant et celui de l’enseignement ont atteint respectivement 251 et 100 flexi-jobs. Le dernier arrivé, celui de la pêche maritime, en compte six. Les flexi-jobs ont été introduits fin 2015 dans le secteur de l’horeca. Depuis, le système a été élargi à plusieurs reprises.

En 2024, sont aussi arrivés les garages, les auto-écoles, le transport et la logistique, l’événementiel, les pompes funèbres, l’agriculture et l’horticulture, la gestion immobilière et l’industrie alimentaire (hors boulangers).

Belga