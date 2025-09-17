“Les finances sont ce qu’elles sont”: Audrey Henry (MR) assume un budget schaerbeekois serré mais “équilibré”

Audrey Henry (MR) se félicite de l’accord budgétaire 2025 et assure que la majorité schaerbeekoise avance de façon “sérieuse” vers l’équilibre 2027.

La nouvelle majorité MR-PS-Ecolo/Groen-LB s’est accordée sur un projet de budget 2025 et sur un plan de retour à l’équilibre d’ici 2027, ont annoncé mardi ses principaux chefs de file.

Les tensions au sein de la majorité appartiennent-elles au passé ? “On a fait preuve de beaucoup de responsabilité“, réagit la bourgmestre Audrey Henry (MR), ce matin dans Bonjour Bruxelles. “On a réussi à rattraper beaucoup de retard, après sept mois de formation. En deux mois, on a réussi à boucler ce budget. Ça roule pas mal“, dit-elle encore.

► Lire aussi | Impôts, stationnement et plan social : Schaerbeek boucle son budget

Pour cette majorité, dernière à voir le jour à Bruxelles, l’exercice budgétaire fut tout sauf aisé. Alors, quelle ambiance au sein de cette coalition composée du PS, de la liste MR-Engagés, d’Ecolo-Groen et de la liste de l’ancien bourgmestre, Bernard Clerfayt ? La bourgmestre rassure : “Ça fait l’objet de discussions permanentes, mais n’est-ce pas sain, dans une majorité, d’être en dialogue permanent ? Il est vrai que nos collèges durent un certain temps, mais on arrive chaque fois à des compromis. Chacun travaille avec sérieux et bonne volonté“.

Des économies importantes prévues

Dans ce budget, des économies sont prévues, “ça, c’est sûr” commente la libérale. Le but était d’éviter de dépenser 12 millions d’euros. “On a fait un budget équilibré où chacun prend sa part“, commence-t-elle en expliquant qu’un quart des économies se feront sur le personnel, un quart dans des frais de fonctionnement et un quart dans les dépenses de transfert (police ou CPAS). Le dernier quart sera des recettes nouvelles.

► Lire aussi | Schaerbeek adopte une politique d’achats publics éthique, sur fond de guerre à Gaza et en Ukraine

Y aura-t-il des licenciements au sein du personnel? Plutôt des départs non remplacés et plus de flexibilité en interne. “Les communes font face à de nouveaux défis, les métiers changent. Il faut savoir s’adapter. À l’heure actuelle, les communes doivent être réactives et s’adapter aux défis“.

Nouvelles recettes

En ce qui concerne les recettes nouvelles, il faudra s’attendre à des augmentations des centimes additionnels sur l’impôt des personnes physiques ou l’augmentation de la carte riverain. “Ce sera des choses de ce genre-là parce qu’il n’y a pas de miracle. Un moment, les finances sont ce qu’elles sont. On ne part pas d’une page blanche à Schaerbeek. On est sous plan triennal. On nous demande un retour à l’équilibre en 2026/2027. Il fallait bien trouver de nouvelles recettes“, justifie-t-elle.

► Lire aussi | Schaerbeek : 48 nouvelles places en crèche pour cette rentrée

Schaerbeek augmentera en 2026 son additionnel à l’impôt des personnes physiques (de 4,6 % à 5 %), soit 1,8 million d’euros attendus. La carte riverain passera de 29 à 37 €, tandis que certaines taxes et redevances seront indexées. Le précompte immobilier, déjà au plus haut, reste inchangé.

Par ailleurs, les automobilistes devront s’acquitter de 8 euros par an de plus pour la carte riverain qui passe à 37 euros. Schaerbeek offrira encore le parking gratuit sur tout son territoire aux détenteurs de cette carte.

■ Interview de Audrey Henry dans Bonjour Bruxelles