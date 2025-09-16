Impôts, stationnement et plan social : Schaerbeek boucle son budget

La nouvelle majorité schaerbeekoise (MR, PS, Écolo, Engagés, Défi) a adopté son premier budget, marqué par un déficit cumulé de 15 millions d’euros en 2025. La Région a autorisé un dépassement exceptionnel, notamment pour financer le plan social lié à la fermeture du home De Latour, jugé trop coûteux à remettre aux normes.

Pour revenir à l’équilibre dès 2026, la commune a réparti les efforts : réductions sur les dépenses de fonctionnement et de personnel (non-remplacement de départs, synergies), maîtrise des dotations au CPAS et à la zone de police, et nouvelles recettes, selon des informations de nos confrères de la DH.

Côté fiscalité, Schaerbeek augmentera en 2026 son additionnel à l’impôt des personnes physiques (de 4,6 % à 5 %), soit 1,8 million d’euros attendus. La carte riverain passera de 29 à 37 €, tandis que certaines taxes et redevances seront indexées. Le précompte immobilier, déjà au plus haut, reste inchangé.

Malgré ces mesures, la commune assure maintenir des soutiens comme la prime Be Home et prévoit l’engagement de 14 assistants sociaux. Un audit immobilier est lancé pour préparer les investissements futurs, financés par une capacité d’emprunt de 17 millions par an dès 2026.

