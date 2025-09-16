Passer la navigation
Schaerbeek : 48 nouvelles places en crèche pour cette rentrée

Schaerbeek renforce son offre d’accueil de la petite enfance. La commune a inauguré mardi les nouveaux locaux de la crèche communale Les Étoiles filantes, désormais installée rue Evenepoel après avoir longtemps été hébergée dans l’école 13 à Roodebeek. Le déménagement a permis d’augmenter la capacité de 30 à 42 lits, avec des infrastructures jugées mieux adaptées aux tout-petits.

Autre ouverture à la rentrée : la crèche Courte Échelle, chaussée de Haecht, qui passe de 24 à 60 places. Intégrée au réseau communal en janvier 2025, elle était auparavant réservée aux familles suivies par le CPAS dans un parcours de réinsertion professionnelle. Désormais, elle est accessible à toutes les familles schaerbeekoises.

Chaque ouverture de places supplémentaires est une victoire dans ce contexte de pénurie généralisée“, souligne Déborah Lorenzino, échevine de la Petite Enfance. Au total, le réseau communal schaerbeekois compte désormais 840 lits répartis dans 19 crèches. La commune annonce déjà quatre nouveaux projets qui pourraient à terme offrir près de 130 places supplémentaires.

16 septembre 2025
