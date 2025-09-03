Les femmes sur le devant de la scène lors des Journées du Matrimoine fin septembre

L’idée? Mettre en lumière l’héritage des femmes dans la façon dont ces villes se sont construites, d’un point de vue architectural, urbanistique, social…, mais aussi leur impact actuel alors qu’elles sont souvent invisibilisées de l’histoire.

À Bruxelles et à Charleroi, les femmes seront mises à l’honneur durant le dernier weekend de septembre à l’occasion des Journées du Matrimoine.

L’histoire a toujours fait la part belle aux hommes et leur patrimoine est célébré depuis des lustres. Or, les femmes aussi ont participé à la création et la construction des villes, elles ont laissé leurs traces, que ce soit dans l’architecture, la vie artistique et culturelle ou encore politique. Les invisibiliser laisse à penser que les femmes n’ont jamais agi, façonnant une histoire qui s’écrit au masculin, et occultant les mesures prises pour les maintenir dans une position inférieure aux hommes.

Depuis quelques années déjà, des mouvements féministes rappellent la place des femmes dans l’histoire et dans le présent, et les mettent notamment à l’honneur à l’occasion des Journées du Matrimoine. À Bruxelles, cet événement prend place pour la 7e édition, du 26 au 28 septembre, et propose une trentaine d’activités pour découvrir le matrimoine bruxellois historique et contemporain. “Au-delà de la découverte du matrimoine bruxellois parfois, voire souvent, éclipsé, la question fondamentale de l’accès à la propriété et aux professions liées pour les femmes et les minorités est transversalement soulevée lors d’ateliers menés par des experts et expertes et tout au long de visites guidées par des professionnelles de terrain”, présente l’organisation sur son site.

Plusieurs visites guidées sont ainsi prévues, comme la découverte des femmes visibles et invisibles du Musée de la Ville de Bruxelles, ou encore une “balade immersive, futuriste et décoloniale” au départ de la place Poelaert.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site matrimonydays.be pour Bruxelles.

À Charleroi également

À Charleroi, le collectif Charliequeen, le secteur associatif et la ville proposent quatre journées, du 25 au 28 septembre, “pour visibiliser, informer, (se) questionner et (re)découvrir le talent, le vécu, l’expérience, l’intelligence et le savoir-faire des femmes de notre région, d’hier et d’aujourd’hui”.

L’objectif est également “d’interroger la place des femmes dans l’espace public et la manière dont on pense et co-crée la ville de demain”. Une conférence sur le Bois du Cazier et le charbonnage au féminin est notamment prévue, ou encore sur la représentation des femmes dans le vitrail.

