Les Journées du Matrimoine reviennent à Bruxelles pour une cinquième édition ce week-end

La cinquième édition des Journées du Matrimoine se tiendra du 29 septembre au 1er octobre. L’ambition est de mettre en lumière l’héritage des femmes dans l’Histoire de la capitale.

Cet événement est initié par l’ASBL “L’architecture qui dégenre”. Celle-ci proposera plus d’une trentaine d’activités gratuites en tout genre comme des visites guidées, des ateliers créatifs ou encore des projections à Anderlecht, Bruxelles-Ville et Laeken.

Pour les plus curieux, ils pourront participer à une visite guidée sur les traces des femmes artistes à Ixelles et prendre part à un atelier d’archivage avec le projet “Afrofeminism in progress” ou encore se senbiliser à “l’accessibilité de l’espace public à l’épreuve de la grossophobie.”

Toutes ces activités suivent un même fil conducteur : mettre à l’honneur le matrimoine, soit,“le bien matériel ou immatériel ayant une importance artistique ou historique hérité des femmes.”

“Notre volonté est de transmettre, d’archiver, de prendre soin et de célébrer le Matrimoine, mais également de toucher les institutions et les associations. L’enjeu est de leur montrer qu’il reste du chemin à parcourir, autant sur l’aspect symbolique de la mise en avant de cet héritage, que d’un point de vue matériel en ce qui concerne la préservation et la restauration de ces œuvres”, a souligné l’une des organisatrices de l’événement, Apolline Vranken à Belga.

Belga – Photo : BX1