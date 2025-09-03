Passer la navigation
Les évêques cherchent encore 800 000 euros pour payer la visite du pape l’an dernier

La partie pastorale de la visite papale a été principalement financée par les dons des fidèles

Dans une lettre adressée mardi aux paroisses, les évêques de Belgique annoncent qu’une collecte spéciale sera organisée dans toutes les églises le week-end des 20 et 21 septembre afin de financer la visite de quatre jours effectuée l’an dernier par le pape François dans notre pays. “Il reste encore 800 000 euros à trouver”, ont déclaré les évêques.

► Reportage | Le pape François est décédé : retour sur sa visite bruxelloise entre émotion et indignation

Près de deux millions d’euros ont ainsi pu être récoltés grâce aux dons des fidèles. Ces dons ont notamment permis de louer le stade Roi Baudouin et de le rendre accessible gratuitement aux participants, de financer l’enregistrement audiovisuel de tous les moments forts de cette visite pour tous les médias belges et internationaux, et d’assurer l’ensemble de la logistique et la sécurité de tous les participants.

Belga

Lire aussi :

03 septembre 2025 - 06h48
Modifié le 03 septembre 2025 - 06h48
 

