Les étudiants en médecine de l’ULB et de l’UMons votent le boycott des gardes
Les étudiants en médecine de l’Université libre de Bruxelles (ULB) et de l’Université de Mons (UMons), réunis lundi soir en assemblée générale, ont voté à plus de 99% pour boycotter les gardes à l’Hôpital universitaire de Bruxelles (HUB) et à l’hôpital civil Marie Curie à Charleroi, selon une information Le Soir confirmée mardi à Belga par le Bureau des étudiants administrateurs (BEA) de l’ULB.
À l’ULB, près de la moitié des votants veulent même étendre la grève à l’ensemble des hôpitaux, a indiqué le coordinateur du conseil étudiant, Ethan Rigaux.
Environ 300 étudiants issus des facultés de médecine de l’ULB et de l’UMons sont de garde tous les mois au sein des trois établissements de l’HUB (l’Institut Jules Bordet, l’hôpital Erasme et l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola).
Cette assemblée générale faisait suite à la décision de l’HUB de ne plus défrayer les gardes prestées par les étudiants au sein de son réseau.
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Environ 300 étudiants issus des facultés de médecine de l’ULB et de l’UMons sont de garde tous les mois au sein des trois établissements de l’HUB (l’Institut Jules Bordet, l’hôpital Erasme et l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola).
Une réunion se tiendra mardi matin entre les organisations étudiantes et les autorités universitaires.