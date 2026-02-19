Les deux repreneurs de la Brasserie Miroir dévoilent leur projet : “On veut un lieu très accessible”

La Brasserie Miroir, à Jette, va rouvrir au mois de juin. Pour l’instant, elle est encore pleinement en travaux. C’est un duo de repreneurs bien connu dans l’Horeca bruxellois qui s’est lancé le défi.

Difficile encore de s’imaginer à quoi ressemblera la future Brasserie Miroir. L’heure est aux travaux : la quasi-totalité de l’installation va être modifiée… sauf exception, comme la verrière ou les anciennes cuves à bière, qui seront conservées. L’établissement embarquera une cuisine ouverte, qui donne directement sur le restaurant.

Derrière ce nouveau projet, il y a deux associés, cofondateurs du groupe Nonante Folies. Ludovic Chevalier et Maxime Grell sont déjà à la tête des brasseries Boemvol dans le centre-ville, et Volle Gas à Ixelles. L’objectif est de décliner ici un concept similaire. “C’est l’endroit où tout le monde peut se retrouver pour tout type de consommation. Aussi bien boire un verre que manger, entre amis ou en famille, de tout âge. C’est un brassage urbain. On veut un lieu très accessible“, assure Maxime Grell.

Niveau boisson, le restaurant misera autant que possible sur le local. Il y aura de la bière évidemment, venant entre autres d’enseignes bruxelloises, mais aussi des cocktails et du vin, en partie belge.

Côté nourriture : de grands classiques bien de chez nous. “Carbonade flamande, vol-au-vent… il y aura aussi une rôtisserie avec une spécialité poulet. Le poulet-frites va être mis à l’honneur ici à Jette“, annonce Ludovic Chevalier.

L’établissement veut s’adapter au quartier. Ce sera le cas, par exemple, le dimanche matin, jour de marché sur la place du Miroir, qui draine beaucoup de potentiels clients : “On va adapter nos horaires, l’offre et le staff spécifiquement ici étant donné que ce n’est pas du tout la même dynamique un dimanche matin sur la place du Miroir, par rapport à Fernand Coq“, explique ce dernier.

Un nouveau souffle, donc, pour cette enseigne emblématique de Jette après de longs mois de fermeture. L’ouverture est prévue pour le mois de juin.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Loïc Bourlard et Stéphanie Mira