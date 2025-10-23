La friterie du Miroir va rouvrir: l’un de ses repreneurs est un célèbre animateur radio

La friterie du Miroir de Jette va bientôt rouvrir, reprise par l’animateur radio David Antoine et Sebastien De Messemaeker.

Il sera bientôt possible de déguster des frites à nouveau sur la place du Miroir de Jette. De nouveaux gérants ont été désignés, lors du conseil communal du 22 octobre, pour reprendre la friterie iconique située sur la place Reine Astrid, à hauteur de la rue Léon Theodor.

Parmi les 80 personnes intéressées et les 13 dossiers remis, c’est finalement… le célèbre animateur radio David Antoine et son associé Sebastien De Messemaeker qui ont été choisis. L’animateur est “un amoureux de la frite et avait comme rêve d’avoir un jour l’opportunité de gérer sa propre friterie“, justifie la commune. Sébastien De Messemaeker “apportera son expérience dans la gestion et la restauration“.

“Les nouveaux gérants souhaitent refaire de la friterie de la place Reine Astrid un véritable point de rassemblement, un point d’ancrage local où la convivialité aura toute sa place“, assure la commune dans un communiqué.

Au menu, les grands classiques : des frites, des brochettes, des fricadelles ou encore des snacks végétariens. Les repreneurs souhaitent aussi lancer une collaboration avec Cortoos, la célèbre boucherie voisine, pour les spécialités à base de viande.

“Nous sommes vraiment heureux de pouvoir faire revivre Notre Friterie grâce à un duo expérimenté, très motivé et soucieux de s’intégrer parfaitement dans la vie jettoise“, réagit la bourgmestre Claire Vandevivere.

La friterie devrait rouvrir d’ici la fin de l’année, d’après la commune.

