Passer la navigation
Alertez-nous
Nos dossiers

La friterie du Miroir va rouvrir: l’un de ses repreneurs est un célèbre animateur radio

La friterie du Miroir de Jette va bientôt rouvrir, reprise par l’animateur radio David Antoine et Sebastien De Messemaeker.

Il sera bientôt possible de déguster des frites à nouveau sur la place du Miroir de Jette. De nouveaux gérants ont été désignés, lors du conseil communal du 22 octobre, pour reprendre la friterie iconique située sur la place Reine Astrid, à hauteur de la rue Léon Theodor.

Parmi les 80 personnes intéressées et les 13 dossiers remis, c’est finalement… le célèbre animateur radio David Antoine et son associé Sebastien De Messemaeker qui ont été choisis. L’animateur est “un amoureux de la frite et avait comme rêve d’avoir un jour l’opportunité de gérer sa propre friterie“, justifie la commune. Sébastien De Messemaeker “apportera son expérience dans la gestion et la restauration“.

► Voir notre reportage | “Entre 60 et 70 potentiels candidats” pour reprendre la friterie du Miroir

Les nouveaux gérants souhaitent refaire de la friterie de la place Reine Astrid un véritable point de rassemblement, un point d’ancrage local où la convivialité aura toute sa place“, assure la commune dans un communiqué.

Au menu, les grands classiques : des frites, des brochettes, des fricadelles ou encore des snacks végétariens. Les repreneurs souhaitent aussi lancer une collaboration avec Cortoos, la célèbre boucherie voisine, pour les spécialités à base de viande.

Nous sommes vraiment heureux de pouvoir faire revivre Notre Friterie grâce à un duo expérimenté, très motivé et soucieux de s’intégrer parfaitement dans la vie jettoise“, réagit la bourgmestre Claire Vandevivere.

La friterie devrait rouvrir d’ici la fin de l’année, d’après la commune.

La rédaction

Lire aussi :

Partager l'article

23 octobre 2025 - 12h13
Modifié le 23 octobre 2025 - 12h20
 

Nos émissions

BX1 Podcast

Concours

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales