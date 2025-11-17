Les députés d’oppositions de la FWB quittent la salle de la commission Education, dénonçant un “déni de démocratie”

L’ensemble des députés d’opposition PS, PTB, Ecolo et Lib.res ont claqué la porte de la commission Education du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, lundi après-midi, pour dénoncer le “déni de démocratie” opéré, selon eux, par la majorité MR-Engagés.

En cause: la demande adressée récemment par l’ensemble des acteurs institutionnels de l’école d’être entendus par les députés avant que ceux-ci n’adoptent le budget 2026 de la FWB, lequel programme plusieurs mesures d’économies dans l’enseignement.

L’ensemble des députés d’opposition entendaient pouvoir organiser cette audition au plus vite tandis que ceux de la majorité souhaitaient renvoyer la requête devant la conférence des présidents, l’organe politique qui organise les travaux de l’assemblée.

Après deux heures d’arguties sur l’application du règlement d’ordre intérieur, plusieurs interruptions de séances et une séance de vote chaotique, il a finalement été décidé de renvoyer le point vers la conférence des présidents.

Jugeant l’attitude de la majorité MR-Engagés peu respectueuse de l’opposition et du débat démocratique, l’ensemble des députés PS, PTB, Ecolo et Lib.res ont alors tous quitté la salle de commission en signe de protestation.

“C’est un simulacre de démocratie“, a notamment lancé Martin Casier, chef de groupe PS.

Les travaux de la commission Education se sont en conséquence poursuivis avec les seuls députés MR et Engagés. Ceux-ci ont notamment validé l’avant-projet de décret organisant dès la rentrée prochaine un test CLE (Calculer, Lire, Ecrire) en 4e primaire dès 2026.

Belga – Photo : Belga Image