Enseignement : patronat, parents et syndicats demandent des comptes au parlement

Parmi ces neuf représentants majeurs du monde scolaire figurent les directions des principaux réseaux, les responsables syndicaux de la CGSP, de la CSC et du Setca, ainsi que les fédérations de parents de l’officiel et du libre. Cette alliance inédite réunit ainsi pouvoirs organisateurs, travailleurs et usagers tandis que seuls les syndicats libéraux et le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) manquent à l’appel.

Une démarche inhabituelle qui met en lumière la tension qui règne entre les acteurs de l’enseignement et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les signataires rappellent qu’ils avaient, en 2017, adhéré ensemble au Pacte pour un enseignement d’excellence après avoir dressé deux ans plus tôt un diagnostic sans tabou du système scolaire. Ledit Pacte leur avait permis de tracer une trajectoire de réformes ambitieuses – mais pas toujours appréciées – jusqu’en 2030, retrace Le Soir.

Ils dénoncent aujourd’hui une rupture du dialogue avec le pouvoir politique sur fond de décisions jugées déstabilisantes et d’économies imposées sans concertation. Les orientations récentes leur paraissent en contradiction avec l’esprit du Pacte et compromettent, selon eux, les progrès attendus pour les élèves.

Inquiets de l’avenir du système éducatif, ils demandent aux députés un échange direct afin d’exposer leurs préoccupations et de comprendre les intentions réelles du gouvernement, qui est aux prises avec une dette exponentielle creusée depuis des années.

