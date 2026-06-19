Fête de la musique: les concerts prévus vendredi au parc du Cinquantenaire annulés en raison de la météo

La Région de Bruxelles-Capitale sera en alerte jaune aux orages vendredi entre 21h00 et 01h00. Des vents violents sont attendus. Parcs, réserves naturelles, bois régionaux et forêt de Soignes seront dès lors fermés au public à partir de 20h00 vendredi, a annoncé Bruxelles Environnement.

Le parc du Cinquantenaire sera donc, lui aussi, inaccessible.