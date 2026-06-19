Fermeture des parcs et espaces verts de Bruxelles Environnement en raison des rafales de vent dès ce soir

Les parcs et espaces verts pourront rouvrir le samedi 20 juin.

Compte tenu des rafales de vent annoncées entre 80 et 90 km/h, les parcs, réserves naturelles et bois gérés par Bruxelles Environnement – dont la forêt de Soignes bruxelloise – seront interdits d’accès au public à partir de ce vendredi 19 juin à 20h. La fin de restriction d’accès est prévue le lendemain 6 en matinée.

Bruxelles Environnement recommande d’éviter de circuler à proximité des arbres sur l’ensemble du territoire régional. Inspection, nettoyage et sécurisation auront lieu dès la fin de l’alerte. Cela étant fait, les espaces verts seront à nouveau accessibles au public.

“Nous espérons que cette situation dépendante des conditions météorologiques sera de courte durée et que vous pourrez à nouveau rapidement profiter pleinement de nos espaces verts“, rpécise Bruxelles Environnement.

Rédaction