Les commerçants prudemment optimistes à l’heure du lancement des soldes ce samedi

Selon ce sondage publié il y a quelques jours par la fédération membre d’Unizo (association des indépendants en Flandre), les commerçants entameront les rabais à 30%, ce qui est en ligne avec les réductions affichées il y a un an. Les stocks aussi seraient comparables, plus de quatre répondants sur dix affirmant avoir encore 40 à 60% de leur collection en rayon.

■ Reportage de Jamila Saïdi M’Rabet, Charlotte Pire et Stéphanie Mira

Les gérants d’enseignes de mode nourrissent de grandes attentes dans ces soldes après une météo automnale qui a peu incité les clients à s’équiper de manteaux duveteux et de pulls en laine. En moyenne, le chiffre d’affaires a reculé de 4% ces derniers mois. Plus de la moitié (54%) des commerçants ont vu leurs ventes baisser, et 17,3% ont constaté une hausse.

Les petits commerces peuvent “offrir de la qualité, ce qui revient moins cher à long terme que des produits à bas prix et de mauvaise qualité en provenance de Chine” insiste le Syndicat neutre pour indépendants (SNI) qui dénonce ouvertement la concurrence déloyale générée par le commerce en ligne, souvent longue distance qui met “les marges de l’entrepreneur local sous une pression insoutenable”.

Le SNI réitère, par ailleurs, sa demande d’organiser les soldes en février et non en janvier, “collant ainsi mieux à la réalité des saisons”.

