Les cabinets politiques après un an d’affaires courantes : “On continue de mettre de l’essence dans la voiture sans savoir où l’on va”

À l’unanimité des sources interrogées, c’est une ambiance pesante et difficile qui est pointée du doigt. “C’est très inconfortable pour mes équipes de travailler ainsi et assez démotivant, car on ne construit rien”, “Les interactions humaines ont vachement diminué. Ce n’est pas vraiment porteur de bosser dans ces conditions”, affirment deux collaborateurs.

À titre d’exemple, l’un deux évoque l’absence du renouvellement du parc informatique. “On ne pas se mettre à acheter du matériel neuf en affaires courantes. Résultat, après 5 ans, on en est tous à venir avec un câble lors des réunions pour que nos ordinateurs fonctionnent sur secteur, car les batteries ne marchent plus.” Certains collaborateurs seraient d’ailleurs proches du “bore-out”, nous explique-t-on, ou encore: “On continue de mettre de l’essence dans la voiture sans savoir où l’on va“.

Dans d’autres ministères, c’est le manque de personnel qui est pointé du doigt : “Chez nous, ça bosse encore plus qu’avant, car on a gardé moins de gens par rapport aux autres. On a même dû réengager en urgence des conseillers avec une expertise spécifique”. Certains profils n’auraient même pas été remplacés, mais globalement, pour ce cabinet, la charge de travail est plus faible que durant la législature. “Maintenant à 17h00, on peut rentrer à la maison, avant c’était impossible. Mais on marche sur un fil et personne ne sait de quel côté va tomber la pièce”.