Formation bruxelloise : le MR a envoyé des invitations à une réunion vendredi au Parlement bruxellois

Le MR a envoyé mardi aux formations politiques qui ont apporté une réponse à sa proposition de déclaration politique régionale une invitation à une réunion programmée vendredi de 15 heures à 17 heures au Parlement bruxellois, a-t-on appris mardi en début de soirée dans l’entourage du formateur bruxellois MR David Leisterh.

“Nous souhaitons réunir tous les partis qui ont répondu à cette note afin de proposer un processus de travail autour de celle-ci“, a-t-on pu lire dans une copie de ce courriel. Les délégations concernées sont invitées à confirmer leur présence, et à limiter leur représentation à une personne par formation.

En l’état actuel des échanges, rien ne permet de dire que toutes les formations qui ont réagi à la proposition libérale répondront à l’appel.

DéFI et Ecolo refusent

De lourdes réticences ont été exprimées par DéFI dont les chefs de file, Sophie Rohonyi (présidente) et Bernard Clerfayt ont déclaré que les amarantes ne seront à la table des négociations que s’il y a une majorité francophone, la seule à même de rendre possible les réformes structurelles dont Bruxelles a tant besoin via une majorité solide au Parlement.

En outre, Mme Rohonyi et M. Clerfayt ont souligné que forcer leur formation “à travailler avec la N-VA, à une majorité à laquelle il n’y a plus que le MR qui croit“, relevait de “l’acharnement thérapeutique“.

Outre les deux mandataires DéFI, le co-président de la Régionale bruxelloise d’Ecolo, Kalvin Soiresse, a confirmé mardi qu’Ecolo ne participerait pas à des discussions sur les bases d’un “gouvernement minoritaire” et que le “forcer à discuter avec la N-VA“, comme le fait, selon lui, le MR, revenait à maintenir une “manœuvre dilatoire pratiquée depuis des mois” par les libéraux francophones.

La cheffe du groupe Ecolo au Parlement bruxellois, Zakia Khattabi a quant à elle déploré l’ignorance, voire le déni par le MR des lignes rouges tracées par Ecolo dans plusieurs domaines.

“Il faut être capable d’écouter tout le monde. Nous invitons tous les partis démocratiques qui ont répondu à notre note, sans exclusive. Le but de cette réunion sera de fixer une procédure pour avancer. J’invite chacun à ne pas chercher des prétextes pour bloquer la Région bruxelloise mais plutôt des solutions pour la faire avancer“, a tenu à dire pour sa part, le président du MR Georges-Louis Bouchez.

