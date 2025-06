Dimanche ensoleillé avec des orages possibles l’après-midi

L’IRM prévoit des maxima de 24 degrés en bord de mer à environ 33 degrés sur l’est du pays.

Le ciel sera d’abord ensoleillé dimanche, pour devenir ensuite temporairement plus nuageux à partir de l’ouest avec le risque de quelques averses éventuellement orageuses sur l’est du pays.

La journée débutera sous le soleil, puis un front nuageux traversera notre pays d’ouest en est avec par endroits quelques averses. En arrivant sur l’est du pays, un orage sera possible cet après-midi, mais la probabilité reste faible. En cas d’orage, il faudra se méfier de forts coups de vent. Les maxima varieront entre 24 degrés en bord de mer, 29 ou 30 degrés sur le centre du pays et 33 degrés sur l’est, à l’avant de la zone frontale. Le vent modéré de sud à sud-ouest s’orientera entre le sud-ouest et l’ouest.

Belga