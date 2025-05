Elke Van den Brandt déplore la nouvelle méthode du MR “qui rend plus difficile le compromis”

Elke Van den Brandt, cheffe de file de Groen et ministre de la Mobilité et des Travaux publics du gouvernement bruxellois en affaires courantes, est l’invitée de Fabrice Grosfilley dans + d’Actu ce vendredi à 17h.

Toujours pas de gouvernement en Région bruxelloise, mais deux documents désormais sur la table : le projet de déclaration de politique générale rédigé par le MR et le cadre rédigé par le PS de ce que pourrait être une négociation entre les six partis classés les plus à gauche sur l’échiquier politique. Les autres partis vont donc désormais devoir faire un choix. Parmi eux, Groen. La cheffe de file des écologistes néerlandophones a pu prendre connaissance de la note des libéraux et a participé à la réunion rassemblant les six partis progressistes ce mardi soir.

Concernant la note du MR, celle-ci s’étonne du peu de marge de négociation laissée par les libéraux. “Nous leur avons envoyé des propositions avant qu’ils commencent à écrire leur texte. Sur les 43 points que nous avons envoyés, seuls 3-4 ont été retenus. Je ne dis pas que tout le texte n’est pas bien, mais le MR le présente comme à prendre ou à laisser“,

“Groen est ouvert au dialogue et veut parler sur le fond, alors faisons-le. Mettons-nous autour d’une table et discutons. Par exemple, que veut dire la fin de Good Move dans sa forme actuelle ? En politique, pour trouver un compromis, il faut un dialogue.” Elke Van den Brandt déplore aussi la méthode du MR, qui a rendu sa note publique, avant même qu’il y ait eu un véritable dialogue. “Faire des compromis où tout le monde regarde, c’est plus compliqué.”

Un appel similaire a été lancé ce matin par le président des Engagés Yvan Verougstraete sur nos antennes.

En ce qui concerne l’initiative du PS, la cheffe de file de Groen annonce que les partis conviés par les socialistes vont en discuter en interne. Chez les écologistes néerlandophones, le bureau de parti aura lieu ce lundi.

■ Une interview d’Elke Van den Brandt, cheffe de file de Groen et ministre de la Mobilité et des Travaux publics du gouvernement bruxellois en affaires courantes, au micro de Fabrice Grosfilley dans + d’Actu