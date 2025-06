Météo : encore de la pluie pendant le week-end

La journée de samedi débutera sous un ciel gris avec de la pluie. En cours d’avant-midi, le temps deviendra plus sec à partir de l’ouest, mais quelques averses resteront possibles, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM).

Sur l’est, les averses seront nettement plus nombreuses. Quelques coups de tonnerre ne sont pas exclus. Les maxima varieront entre 13°C en Haute Belgique et 18°C en Basse et Moyenne Belgique. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest avec des rafales proches de 60 km/h, voire parfois davantage en cas de fortes averses.

Ce soir, le temps redeviendra plus sec en Flandre, mais des averses assez soutenues se produiront encore dans les autres régions. La nuit prochaine, les averses concerneront de nouveau de nombreuses régions. En fin de nuit, le temps devrait finalement redevenir plus sec avec davantage d’éclaircies. Les minima varieront entre 8 et 11°C avec un vent généralement modéré de sud-ouest puis d’ouest. Dimanche, les averses concerneront encore l’est et le sud du pays. Dans les autres régions, le temps restera généralement sec. Le soleil se montrera même assez généreux dans la région côtière. Les maxima varieront entre 12°C dans les Hautes Fagnes et 17°C en Flandre. Le vent sera modéré d’ouest, le long du littoral assez fort. Lundi, la journée débutera sous le soleil, puis les nuages se feront plus nombreux au fil des heures. L’une ou l’autre averse isolée n’est pas exclue. Les maxima varieront entre 14 et 18°C. Mardi, le temps restera généralement sec avec des bancs nuageux parfois plus nombreux en cours de journée.

