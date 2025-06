Brupartners appelle à des décisions urgentes à Bruxelles, même en affaires courantes

La situation de blocage politique à Bruxelles ne peut justifier l’inaction face aux urgences économiques et sociales qui touchent les citoyens, les entreprises, les services publics et les travailleurs dans la capitale, estime vendredi Brupartners.

Face à cette paralysie, les partenaires sociaux réunis au sein de cet organe représentatif demandent au gouvernement en affaires courantes et au parlement d’agir. Brupartners a identifié 10 priorités urgentes “qui doivent être mises en œuvre immédiatement, indépendamment de la formation d’un nouvel exécutif” et qu’il a réunies dans un mémorandum.

Ces mesures visent à assurer la continuité des politiques publiques et à éviter des ruptures dans des domaines cruciaux comme le financement du secteur associatif, les politiques de l’emploi, l’accès aux soins ou la rénovation énergétique.

► Voir aussi | “Je ne comprends pas ce qu’ils foutent” : Alain Maron pointe du doigt la gestion des primes Renolution par urban.brussels

Il s’agit notamment de sécuriser les financements du secteur associatif, notamment les subsides dits “facultatifs” qui permettent à de nombreux projets et emplois de survivre. Brupartners appelle aussi à lancer une “task force emploi” pour anticiper les effets de la limitation dans le temps des allocations de chômage décidée par le fédéral et à mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’un plan de mise à l’emploi renforcé.

Les partenaires sociaux invitent aussi le gouvernement et le parlement à relancer les primes Renolution pour soutenir les entreprises et les emplois liés à la rénovation énergétique et, de la sorte, tenir les objectifs climatiques.

Enfin, ils plaident pour une stratégie territoriale intégrée pour faire face à l’insécurité croissante dans certains quartiers bruxellois. “Nous refusons que l’absence de gouvernement devienne un prétexte à l’inaction. Certaines décisions doivent être prises maintenant, car les conséquences sociales, économiques et humaines de l’attentisme seraient dramatiques”, insiste Florence Lepoivre, présidente de Brupartners.

► Revoir | David Leisterh est chargé d’esquisser un chemin de discussions pour la suite

Cet organe représentatif “réaffirme son attachement au dialogue social structuré et reste disponible pour engager les négociations avec un futur gouvernement. Mais, dans l’intervalle, il demande à l’exécutif actuel d’agir là où l’urgence est manifeste”.

Rédaction