Yvan Verougstraete invite le MR à entrer dans une dynamique de négociations “s’il veut avoir une chance de rassembler”

Le président des Engagés était l’invité de 8h15 dans Bonjour Bruxelles. Il est notamment revenu sur le projet de déclaration de politique générale présenté par le MR, ainsi que sur l’appel du PS aux partis progressistes.

Le MR a présenté ce mercredi son projet de déclaration de politique générale pour que “Bruxelles prenne son destin en main”. Pour le président des Engagés, ce texte peut servir de base à une négociation et une discussion. “Il a l’avantage d’avoir une vraie ambition, des projets de réforme dont Bruxelles a besoin, mais il y a évidemment des points sur lesquels nous ne sommes pas d’accord et sur lesquels il faudrait pouvoir rentrer en négociations“, pointe-t-il. “C’est pour ça que je pense aussi qu’il faudra une autre méthode. Il faut absolument que le MR, s’il veut avoir une chance de rassembler, que ce soit nous ou d’autres, puisse entrer dans une dynamique de négociations sur ce texte, qui a besoin d’être amendé et d’être recentré.”

Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, a néanmoins laissé entendre lors de la conférence de presse de présentation que la marge de manœuvre ne sera pas absolue, arguant que le texte devra rester d’inspiration libérale. “Je pense que Mr Bouchez est conscient qu’il faut 51% pour avoir une majorité et qu’il est conscient que tout seul, il ne les a pas” rétorque Yvan Verougstraete. “Il devra donc rassembler au moins jusqu’au centre pour avoir une capacité de mener cette Région. La Région bruxelloise n’est certainement pas à droite. Elle est plutôt équilibrée – ou fracturée – entre la droite et la gauche.”

Le président des Engagés s’est aussi exprimé sur l’initiative du PS, la qualifiant d'”aventure folle de gauche et d’extrême gauche” et de “très dangereuse pour notre Région“.

■ Interview d’Yvan Verougstraete, président des Engagés, au micro de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles