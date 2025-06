Evere inaugure une nouvelle salle de sport moderne

La commune bruxelloise d’Evere a inauguré samedi le nouveau bâtiment de son complexe sportif situé sur l’avenue des Anciens Combattants, s’est réjoui le maître d’ouvrage public bruxellois Beliris. Le hall sportif offre une surface supplémentaire de 1.180 m² et accueillera les clubs, les élèves des écoles communales et autres citoyens à partir de la mi-août.

Le nouveau bâtiment a été érigé entre le hall sportif François Guillaume, qui existait déjà, et les terrains de sport implantés dans le parc d’Evere. Il se trouve ainsi intégré à un complexe datant de la fin des années 1950. Cette extension en panneaux de béton préfabriqués pour les murs et béton poli au sol forme “un tout cohérent avec l’ancien bâtiment”, selon Beliris. L’infrastructure comprend une grande salle lumineuse de 1.000 m², une tribune pouvant accueillir 100 supporters, une salle d’échauffement, des vestiaires spacieux et une cafétéria pourvue d’une terrasse donnant sur les terrains extérieurs. Dans la grande salle, les joueuses et joueurs de handball, volley-ball, basket, hockey, badminton et minifoot pourront pratiquer leur discipline. Des événements culturels pourront également y être organisés. Une petite salle attenante de 180 m² est dédiée aux échauffements, à l’escrime, à la danse, aux arts martiaux et au tennis de table.

Le handisport n’a pas été oublié, puisque le nouveau bâtiment permettra de décliner plusieurs disciplines. Les trois étages du bâtiment seront accessibles grâce à un ascenseur. À la tribune, trois places sont réservées aux personnes à mobilité réduite. “Nos salles de sport arrivaient à saturation”, a relevé l’échevin éverois des Sports, Jean-Luc Muleo. L’ouverture du nouveau hall sportif “permettra de répondre à l’ensemble des demandes”. Beliris a investi 8,8 millions d’euros dans les travaux. Evere a investi les montants nécessaires à l’étude et la conception du bâtiment et prendra totalement en charge la gestion du bâtiment.

Belga – Photo : Beliris