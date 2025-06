“De Piknik Electronik à Protest Elektronik, il n’y a qu’un pas” : manifestation ce samedi place Poelaert

Le rassemblement pacifique a débuté à 17h sur la place Poelaert.

L’ASBL Piknik Elektronik, qui est à l’initiative de l’action dénonce une gestion jugée “opaque” de l’espace public par la Ville de Bruxelles. Alors que l’événement a été refusé une première fois, la demande a été reformulée en manifestation, cette fois autorisée par la police.

Au programme : DJ sets du collectif Women Do It Better, diffusés par Radio Vibration, un bar convivial et une ambiance revendicative.

Les organisateurs appellent notamment à une réappropriation citoyenne de l’espace public. “Nous ferons autant de bruit qu’il faudra pour dénoncer la privatisation croissante de l’espace public, aujourd’hui accaparé par des intérêts commerciaux ou la Ville sous prétexte d’appels à projets flous”, témoigne l’Asbl.

■ Duplex de Charlotte Verbruggen