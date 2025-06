La première édition d’un rassemblement Slow Food débarque à Bruxelles ce dimanche

Le premier marché belge dédié au modèle “slow food” sera inauguré à cette occasion dans la capitale.

Le mouvement Slow Food organisera à Bruxelles la première édition, de dimanche à mardi, du Terra Madre Europe. Des agriculteurs, des artisans, des chefs, des décideurs politiques et des militants se réuniront pour réfléchir à l’avenir de la politique alimentaire sur le continent.

Ce premier “Marché de la Terre” belge ouvrira ses portes ce dimanche 22 juin à Be-Here, près de Tour et Taxis. Une vingtaine de producteurs locaux y proposeront des produits artisanaux et de saison, issus d’une agriculture respectueuse de l’environnement. Le marché se veut non seulement un lieu de vente, mais aussi un espace d’échanges entre consommateurs, producteurs et chefs. Des activités ludiques seront également proposées. Des chefs belges, membres de l’alliance des cuisiniers Slow Food, y prépareront un souper spécial à partir d’ingrédients directement issus des étals du marché. “Notre ambition est ensuite de reproduire ces marchés au moins quatre fois par an à Bruxelles, mais aussi de les décentraliser en Wallonie et en Flandre”, a précisé Yannick Schandené, coordinateur du Marché de la Terre à Bruxelles.

La journée de lundi sera consacrée au développement stratégique du réseau Slow Food. Les acteurs se réuniront pour définir les priorités communes du mouvement. La journée de clôture, mardi, mettra à l’honneur l’agroécologie et des cuisiniers européens engagés. Le mouvement espère faire de ce rendez-vous un événement continental régulier, installé durablement dans la capitale. “Bruxelles nous permet de faire parvenir notre plaidoyer de manière concrète auprès des institutions européennes, pour accélérer la transition vers l’agroécologie, ancrée dans les communautés locales et la biodiversité”, a conclu Marta Messa, secrétaire générale de Slow Food.

Belga – Photo : Terra Madre