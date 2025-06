Brussels Airlines s’apprête à transporter près de 2 millions de passagers cet été

Pour faire face à cette affluence, Brussels Airlines a augmenté sa flotte en ajoutant un Airbus 320 pour les liaisons court et moyen-courriers ainsi qu’un Airbus 330 pour les liaisons long-courriers.

Brussels Airlines exploitera cet été une flotte de 50 avions, contre 44 l’an dernier, pour faire voyager près de 2 millions de passagers, rapporte la compagnie aérienne dimanche. Quatre Airbus A220 sont en outre déployés dans le réseau grâce à un contrat de “wet-lease” (location d’avion avec équipage) avec Air Baltic, qui opère donc des vols pour le compte de Brussels Airlines.

Pour la première fois cet été, la compagnie a aussi engagé 47 étudiants qui travailleront en tant que membres d’équipage de cabine. Elle précise qu’ils ont suivi le même processus de sélection et la même formation rigoureuse que tous les autres membres d’équipage. La compagnie aérienne indique que ses clients privilégient d’abord l’Espagne, devant la Grèce et l’Italie. Elle dessert 12 destinations espagnoles depuis la Belgique cet été, notamment les populaires Malaga, Barcelone et Alicante. Sur le réseau long-courrier, New York et Kinshasa sont les destinations de vacances les plus prisées par les Belges.

Brussels Airlines invite les passagers à arriver à l’heure à l’aéroport, qui sera davantage fréquenté en juillet et août. Un plan d’été a d’ailleurs été mis en place pour mettre fin aux longues files d’attente à Brussels Airport cet été, avec des agents supplémentaires affectés aux contrôles des passeports pendant les périodes de pointe.

Belga