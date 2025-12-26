Météo : un ciel bleu et une température en légère hausse

Le temps sera sec et ensoleillé vendredi et samedi, avec des maxima autour de 3°C à Bruxelles.

Les températures remontent un petit peu ce vendredi et le ciel restera sec et ensoleillé, annonce l’Institut Royal Météorologique. Dans le centre du pays, la température ne dépassera pas les 3 degrés.

Cette météo se prolongera jusqu’à ce soir et cette nuit. Les minima tomberont à -2 degrés à Bruxelles. Du gel fera son apparition sur la plupart des régions.

Samedi, il fera tout aussi ensoleillé dans la capitale avec une température similaire, autour de 3 degrés.

Le temps se dégradera finalement ce dimanche avec un ciel très nuageux sur l’ensemble du pays.

La rédaction – Photo : Belga Image