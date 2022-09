Les Bruxellois sont plus susceptibles d’avoir une voiture s’ils vivent loin du centre, selon une étude

Plus on s’éloigne du centre, plus les ménages sont susceptibles d’avoir un véhicule, a révélé une étude de l’IBSA relayée par Bruzz. Dans le Pentagone, seulement un quart des familles possède leur propre véhicule.

L’office belge des statistiques Statbel et l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) se sont intéressés au parc de véhicules à Bruxelles. L’analyse de Statbel nous apprend qu’en 2021, 53,7% % des ménages bruxellois n’ont pas de voiture. Il y a, dans la capitale, près de 500.000 véhicules, selon la même étude. La région possède une moyenne bien en dessous de la moyenne nationale, car les Bruxellois possèdent 0.58 voitures par ménage, contre 1.06 à l’échelle nationale.

► Revoir le duel | Good Move : les habitants de la Région bruxelloise assez consultés ?

L’IBSA a su démontrer la corrélation entre le fait d’avoir un véhicule ou non et le lieu où le ménage habite à Bruxelles. Il en ressort donc que plus une personne habite loin de la Grand Place, plus il est susceptible d’avoir une voiture. De fait, dans le Pentagone, seule une famille sur quatre en possède une, et ce ne sont presque jamais des voitures de société. En s’éloignant vers la première couronne (les quartiers situés entre les boulevards de la petite ceinture et de la moyenne ceinture), environ 38% des familles ont un véhicule et 56% dans la deuxième couronne (entre la moyenne ceinture et la frontière avec la Flandre).

► À voir aussi | Le plan Good Move de la commune de Forest a été approuvé

M.D. – Photo – BX1