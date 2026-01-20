Les Bruxellois descendront dans la rue le 30 janvier, après 600 jours sans gouvernement

Mardi, le formateur bruxellois, Yvan Verougstraete (Les Engagés), a annoncé sa démission. Face à cette impasse, la Région bruxelloise devrait bientôt franchir le cap des 600 jours sans gouvernement. Pour les mouvements citoyens Respect Brussels et We Are Brussels, c’est l’occasion de redescendre dans la rue.

Les organisations tirent surtout la sonnette d’alarme sur les services sociaux mis sous pression et face à la confiance dans l’économie bruxelloise qui s’érode. “Les chantiers publics sont reportés, des emplois sont perdus et les personnes qui s’investissent quotidiennement pour Bruxelles perdent leurs perspectives”, déplorent-elles. La sécurité, la lutte contre la pauvreté ainsi que les investissements dans la mobilité, le logement et l’espace public sont également des aspects que les mouvements citoyens voient se détériorer.

Ces organisations appellent dès lors les Bruxellois à se rassembler place de la Bourse le 30 janvier à 19h00 pour faire entendre leur voix.

Belga